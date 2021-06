Λάρισα

Έγκλημα στην Λάρισα: νεκρός απο πυροβολισμούς σε χωράφι

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. Πληροφορίες για σύλληψη ενός άνδρα. Τι όπλισε το χέρι του δολοφόνου.