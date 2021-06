Ηράκλειο

Ηράκλειο: μυστήριο με το πτώμα 18χρονου σε ελαιώνα

Το παιδί βρέθηκε νεκρό από τη μητέρα του που τον αναζητούσε. Αποκλείστηκε το σημείο για να διενεργηθεί αυτοψία από την ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστή.

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή της Μεσσαράς, στο νομό Ηρακλείου. Νωρίς το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός ένας 18χρονος, από την ίδια του τη μητέρα που τον αναζητούσε.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ελαιώνα έξω από το χωριό Ατσιπάδες όπου ζούσε με την οικογένεια του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Χάρακα, που ειδοποιήθηκε στις 16:40, από τους συγχωριανούς της οικογένειας.

Ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο πιστοποίησε το θάνατο του άτυχου νεαρού και το ασθενοφόρο αποχώρησε από το σημείο, το οποίο αποκλείστηκε από την αστυνομία μέχρι να διενεργηθεί αυτοψία από την ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστή.

Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.

