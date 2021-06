Ηλεία

Ανδρίτσαινα: Τεράστια φυτεία κάνναβης εντόπισε η Αστυνομία (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των καλλιεργητών, οι οποίοι είχαν στήσει ακόμη και παρατηρητήρια στη γύρω περιοχή.

Μεγάλη και οργανωμένη φυτεία κάνναβης, με 4.325 δενδρύλλια και φυτά, εντόπισαν τη Δευτέρα σε δύσβατη δασική περιοχή της Ανδρίτσαινας, οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, σε συνεργασία με συναδέλφους τους του τοπικού τμήματος, ενώ αναζητούνται για να συλληφθούν οι καλλιεργητές της φυτείας.

Ειδικότερα, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ ειδικά διαμορφωμένους χώρους καλλιέργειας φυτών κάνναβης, στους οποίους οι δράστες καλλιεργούσαν 3.562 δενδρύλλια και 763 φυντάνια κάνναβης.

Επίσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες είχαν εγκαταστήσει δύο παρατηρητήρια σε σημείο με μεγάλη υψομετρική διαφορά από τον χώρο της φυτείας και παρακολουθούσαν, τόσο τη φυτεία, όσο και την ευρύτερη περιοχή. Ακόμη, στο εσωτερικό της φυτείας, είχαν εγκαταστήσει πρόχειρο παράπηγμα, όπου βρέθηκαν τρόφιμα, φιάλη υγραερίου και ρούχα, ενώ σε ένα από τα παρατηρητήρια εντοπίστηκε μια κυνηγετική καραμπίνα, 25 φυσίγγια, προσωπικά αντικείμενα των δραστών κ.ά.

Τα αντικείμενα που περισυλλέχθηκαν από αστυνομικούς του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τόσο από τον χώρο καλλιέργειας των φυτών, όσο και από τον χώρο των παρατηρητηρίων, θα αποσταλούν στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

