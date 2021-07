Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: εντοπίστηκε η αγνοούμενη 21χρονη

Άμεση ήταν η ανεύρεση της κοπέλας, μετά την έκδοση του Missing Alert.

Όπως αναφέρει «To Χαμόγελο του Παιδιού», σε νέα ενημέρωση του, σχετικά με την εξαφάνιση της κοπέλας στο Ρέθυμνο:

"Η περιπέτεια της Όλγας Παπαδοπούλου, 21 ετών, έληξε σήμερα 1 Ιουλίου 2021, βραδινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Όλγα Παπαδοπούλου βρέθηκε στην περιοχή του Ρεθύμνου και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Όλγα Παπαδοπούλου και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί."

Η εξαφάνιση έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά την τραγική κατάληξη της εξαφάνισης της 29χρονης τουρίστριας, επίσης στην Κρήτη.





