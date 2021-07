Χανιά

Χανιά: Φονική βουτιά αυτοκινήτου σε γκρεμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με τον πατέρα να απεγκλωβίζεται με τις αισθήσεις του και τον γιο να ανασύρεται νεκρός.

Νεκρός ανασύρθηκε νεαρός οδηγός το όχημα του οποίου έπεσε σε γκρεμό, στο Καλό Νερό της Χωστής, στα Χανιά.

Η σορός του νεαρού οδηγού ανασύρθηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο πατέρας του, ο οποίος επίσης βρισκόταν στο όχημα, απεγκλωβίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος από το όχημα.

Στο σημείο επιχείρησαν επτά άνδρες της Πυροσβεστικής, με δύο οχήματα, ενώ επί τόπου έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Εικόνες: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μικροδέματα από το εξωτερικό: Καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ

Κίνηση: τροχαίο “έκλεισε” την Εθνική Οδό Αθηνών - Λάμιας

Χρήστος Παππάς: Στο Εφετείο ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής