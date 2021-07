Λέσβος

Μυτιλήνη: Πυροβολισμοί σε πάρκο - Συνελήφθη ειδικός φρουρός

Ένας 28χρονος ειδικός φρουρός συνελήφθη για πυροβολισμούς με το υπηρεσιακό του όπλο σε πάρκο της πόλης.

Ένας 28χρονος ειδικός φρουρός με καταγωγή από τη Μυτιλήνη που υπηρετεί σε αστυνομική υπηρεσία της Αθήνας και βρισκόταν στο νησί με κανονική άδεια συνελήφθη για πυροβολισμούς με το υπηρεσιακό του όπλο σε πάρκο της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό ο 28χρονος ο οποίος έφερε στην άδεια του το υπηρεσιακό του όπλο πυροβόλησε στη διάρκεια σύγκρουσης ομάδων νεαρών, σύγκρουση στην οποία συμμετείχε, τα χαράματα της 2 Ιουλίου στο πάρκο του Αγίου Ευδοκίμου στη βόρεια πλευρά της πόλης της Μυτιλήνης.

Μετά από καταγγελίες περιοίκων ο ειδικός φρουρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ενώ σε βάρος του κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

