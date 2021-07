Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανετράπη λέμβος στο Αγγελοχώρι – Έπεσαν στη θάλασσα 10 άτομα

(εικόνα αρχείου)

Καλά στην υγεία τους είναι οι δέκα επιβάτες ιστιοπλοϊκής κωπήλατης λέμβου που ανετράπη, για άγνωστη αιτία, το απόγευμα της Δευτέρας, στη θαλάσσια περιοχή «Μεγάλου Eμβόλου», στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό Σώμα και στο σημείο έσπευσαν σκάφη που περισυνέλλεξαν τους επιβάτες, μεταφέροντάς τους στη στεριά όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Τρεις εξ αυτών μεταφέρθηκαν προληπτικά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ η ιστιοπλοϊκή κωπήλατη λέμβος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Αγγελοχωρίου.

