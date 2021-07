Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Σέιχ Σου (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο δάσος που βρίσκεται περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Ορατοί σε όλη την πόλη οι καπνοί.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Σέιχ Σου, το δάσος στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Αγίου Παύλου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση 23 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν και δυνάμεις από αέρος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Παύλου, του δήμου Νεάπολης Συκεών, Θεσσαλονίκης.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2021

Η φωτιά καίει παραπλεύρως της περιφερειακής οδού.

