Μαγνησία

Φωτιά στην Πέρδικα Αλμυρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στη Μαγνησία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από εδάφους και από αέρος.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε στην Πέρδικα Αλμυρού το μεσημέρι της Τετάρτης, κινητοποιώντας πυροσβέστες από το Βόλο, τον Αλμυρό, τα Τρίκαλα, τον Παλαμά και τα Φάρσαλα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και υδροφόρες του δήμου και της περιφέρειας.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από υπολείμματα καλλιεργειών και έχει επεκταθεί σε έκταση με πουρνάρια.

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο από το μαχαίρωμα ανηλίκων σε 14χρονο

Ηλεία: ο θείος του 8χρονου τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε στην άσφαλτο