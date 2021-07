Ροδόπη

Ροδόπη: νεκρός από φωτιά σε σπίτι

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής βρήκαν τη σορό του μέσα στη φλεγόμενη κατοικία του.

(φωτό αρχείου)

Ένας άνδρας βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο σπίτι του, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε κτίριο κατοικίας στην περιοχή Αλώνια του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών στη Ροδόπη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται από τις Αρχές.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε κτίριο κατοικίας στη περιοχή Αλώνια του δήμου Μαρώνειας-Σαπών. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

