Δωδεκανήσα

Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Ρόδο: Εκκένωση χωριών – Διακοπή ηλεκτροδότησης (εικόνες)

Τεράστιο είναι το πύρινο μέτωπο στη Ρόδο, όπου μαίνεται η φωτιά. Εκκένωση χωριών και διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι μεγάλο μέρος του νησιού της Ρόδου, εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Καλαμώνας. Επί τόπου βρίσκονται συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ που επιχειρούν για την επισκευή των βλαβών, που προκλήθηκαν από την καταστροφή καλωδίων στη Σορώνη.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην κινητή τηλεφωνία, είτε γιατί καταστράφηκαν από την φωτιά κεραίες ή λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Χωρίς νερό επίσης έχουν μείνει πολλές περιοχές του νησιού.

Η μάχη για την κατάσβεση συνεχίζεται και οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση της Κοιλάδας των Πεταλούδων από επισκέπτες και προσωπικό. Επίσης, για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και το στρατόπεδο Καλαμώνα.

Αργά το απόγευμα εστάλη μήνυμα για εκκένωση και στους κατοίκους της Ψίνθου, με το 112 να τους καλεί να απομακρυνθούν άμεσα από τις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 εντολή να εκκένωσης έχει δοθεί και στους κατοίκους των οικισμών Μαριτσά και Δαματριά. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα πάρα πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Εδώ και αρκετή ώρα επιχειρούν, εκτός από τα τρία ελικόπτερα και δυο αεροπλάνα καναντέρ καθώς και το ρωσικό Beriev-200. Επίσης, ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης με πεζοπόρο τμήμα από τη Σάμο, ενώ πεζοπόρα τμήματα αποχωρούν και από τον Πειραιά με πλοίο της γραμμής.

Βίντεο: Facebook.com/themis.vagenas.98, facebook.com/fanis.pasticio