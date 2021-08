Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: συνεχίζεται η “μάχη” στο Βασιλίτσι

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού στη δασική περιοχή που από τη Δευτέρα φλέγεται.

Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν, από νωρίς σήμερα το πρωί, ρίψεις νερού πάνω από την πυρκαγιά που καίει δασική έκταση στην περιοχή Βασιλίτσι του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Παράλληλα, εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, που αποτελούνται από 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου, μαζί με τα εναέρια μέσα, να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Φωτογραφία: tharrosnews.gr

