Φωτιά στην Εύβοια: Στη μάχη τα εναέρια μέσα - Νέο μήνυμα από το 112

Και το ρωσικό Beriev-200 έφτασε στην Εύβοια και συμμετέχει στη μάχη της μεγάλης φωτιάς στη Λίμνη Ευβοίας.

Ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος στα μέτωπα της φωτιάς στη Λίμνη της Εύβοιας και ήδη επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και το ελικόπτερο, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Τη μάχη με τις φλόγες δίνει επίσης και το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev-200.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Λίμνης - Μαντουδίου είχε απευθύνει έκκληση για αποστολή ενεάριων μέσων στην περιοχή, περιγράφοντας ένα πύρινο μέτωπο 50 επί 15 χιλιομέτρων, το οποίο είχε κατεύθυνση προς το Αιγαίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά την αρχική αδυναμία των εναέριων μέσων να πραγματοποιήσουν ρίψεις, λόγω των πυκνών καπνών και κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού σήμερα στις 6.30 το πρωί αποφασίστηκε «να αυξηθούν τα πυροσβεστικά οχήματα στα 32 τουλάχιστον, ενώ διατίθεται η μέγιστη δύναμη σε υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών».

«Πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές, τα στελέχη του δασαρχείου, της περιφέρειας και του δήμου έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες όλη τη νύχτα για να συγκρατήσουν τις φλόγες. Συνεχίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ και δύσκολο δρόμο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Mήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Κούλουρος και Μαρούλι

Αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα

«Μας έχουν πνίξει οι καπνοί ενώ η φωτιά απέχει περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο από το μοναστήρι μας. Δεν μπορούμε να δούμε και εμείς. Βλέπουμε καπνούς να έρχονται πάνω μας. Από τους αδερφούς που φτάνουν στο μοναστήρι μαθαίνουμε νέα για το σημείο που έχει φτάσει η φωτιά. Η Παναγία και ο Άγιος Γέροντας να βάλουν το χέρι τους να μη φτάσει μέχρι εδώ. Καταστρέφει τα πάντα» είναι τα λόγια του ηγουμένου της Μονής του Οσίου Δαυίδ στο Δρυμώνα της Εύβοιας καθώς βλέπει τη φωτιά να κατευθύνεται προς το μοναστήρι που είναι τυλιγμένο σε καπνούς.

Όπως ο ίδιος περιγράφει, το μέτωπο της φωτιάς που είναι περισσότερο απειλητικό κινείται από τους Κουρκουλούς προς το μοναστήρι και τον Δρυμώνα αλλά, όπως περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ηγούμενος της μονής «ακόμη η φωτιά είναι μέσα στο δάσος στο Κουρκουλιώτικο. Δεν έχει περάσει το ρέμα για να μπει στο δάσος του Δρυμώνα. Να ελπίσουμε να σταματήσει η καταστροφή».

Την ίδια στιγμή πολλές από τις διαβάσεις που οδηγούν από τη Λίμνη προς το Μοναστήρι μέσα από τα χωριά έχουν καταρρεύσει καθώς έχουν πέσει καμένες κολώνες, καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, καμένα δέντρα που δεν επιτρέπουν στα αυτοκίνητα της Πυροσβεστικής να κινούνται στην περιοχή. Έτσι για να φτάσουν πλέον από τα εσωτερικά μέτωπα της φωτιάς πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο από τις Ροβιές για να φτάσουν στο Καλαμούδι, το Μοναστήρι του Οσίου Δαυΐδ και το Δρυμώνα ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα πρόχειρο συντονιστικό κέντρο για να συντονίζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δαμιά.

Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης

Την ίδια στιγμή τα συνεργεία και οι εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν κάποιες από τις ζημιές ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη.

Ως «ιδιαίτερα μεγάλες» αποτιμά τις ζημιές που υπάρχουν μέχρι στιγμής ο περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ, Γιώργος Αθανασιάδης. Όπως ο ίδιος δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών. Έχουμε ήδη στείλει στην περιοχή από νωρίς το πρωί και άρχισαν ήδη να εργάζονται συνεργεία από τη Λαμία, τη Λιβαδειά, τη Θήβα και τη Χαλκίδα. Επειδή όμως η πυρκαγιά συνεχίζει, τα συνεργεία παρεμβαίνουν εκεί όπου οι αρμόδιοι τους επιτρέπουν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τη χθεσινή μέρα έγιναν αποκαταστάσεις των βλαβών με συνέπεια όπως σημειώνει ο κ. Αθανασιάδης «παρά το γεγονός ότι έχουμε πυρκαγιά σε μία τόσο μεγάλη έκταση, χωρίς ρεύμα να παραμένουν κάποια μικρά χωριά και οικισμοί που δεν έχουμε πρόσβαση ακόμη αλλά και που η αστυνομία τους έχει εκκενώσει». Όπως συμπληρώνει, «είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και με το δήμαρχο της περιοχής αλλά και την Πυροσβεστική να παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε μέχρι να αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές».

