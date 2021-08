Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο - Με βάρκες απεγκλωβίστηκαν κάτοικοι

Σε ασφαλή σημεία έχουν μεταφερθεί εκατοντάδες πολίτες. Η τεράστια πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια παραμένει ανεξέλεγκτη.



Σε ασφαλή σημεία έχουν μεταφερθεί 440 πολίτες, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι σε παραλίες στην Αγία Άννα και το Ψαροπούλι της Εύβοιας. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες έως και αυτήν τη στιγμή ξεκίνησε η απομάκρυνση δεκάδων πολιτών από άλλες παραλίες της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το Λιμενικό, τουλάχιστον 50 άτομα έχουν επιβιβαστεί σε πλωτά μέσα και θα μεταφερθούν και αυτά σε ασφαλή σημεία, ενώ διαρκείς είναι οι περιπολίες των σκαφών του ΛΣ στις παραλίες της Εύβοιας, αφού το πύρινο μέτωπο έχει καταστήσει αδύνατη τη μετακίνηση σε οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα πολίτες να προστρέχουν σε οργανωμένες και μη παραλίες, προκειμένου να σωθούν.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού, οι περισσότεροι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και ελάχιστοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Οι περισσότεροι από τους απεγκλωβισμένους πολίτες είναι μεγάλης ηλικίας, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και αρκετά παιδιά.

Η τεράστια πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια παραμένει ανεξέλεγκτη, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα.

Η φωτιά έχει φθάσει στα όρια της Στροφυλιάς και είναι ζήτημα χρόνου να φθάσει σε σπίτια. Πυροσβεστικές δυνάμεις ανασυντάσσονται στο χωριό.

Στο δυτικό μέτωπο, εκτός από την εκκένωση της Κοκκινομηλιάς, διατάχθηκε η εκκένωση των χωριών Κρυονερίτης, Μηλιές και Βασιλικά.

Γίνονται προσπάθειες για να σταματήσει μέτωπο που κινείται προς το Μετόχι και το Μαντούδι, ανατολικά και νοτιοανατολικά από την Αγία Άννα. Κατά πληροφορίες, αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Στην ανατολική πλευρά, όπου διεξάγονταν επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στον άξονα Σκεπαστή-Αγία Άννα, η φωτιά μπήκε στο χωριό. Άλλο κινήθηκε προς Στροφυλιά και κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση της.

Δόθηκε μάχη για να ανοίξει ο δρόμος από Στροφυλιά προς Αγία Άννα, που είχε κλείσει. Εξασφαλίστηκε διάβαση για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Αντιπυρική ζώνη δημιουργήθηκε γύρω από το χωριό Φαράκλα.

Αποκαρδιτικές είναι οι εικόνες στις Ροβιές μετά το πέρασμα της καταστροφικής φωτιάς

