Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η πύρινη λαίλαπα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές ώρες για τους κατοίκους. Εκκενώθηκε και το Μαντούδι. Από τη θάλασσα εκκενώνεται και η Λίμνη.

Ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Σταμούλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, περιέγραψε σε δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Όπως είπε μόλις άλλαξε η φορά των ανέμων και γύρισαν σε βοριάδες, η φωτιά επέστρεψε στην Λίμνη και οι κάτοικοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους δια θαλάσσης.

Στην παραλία έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.000 κάτοικοι από τη Λίμνη και τα γύρω χωριά. Ένα φέριμποτ παρέλαβε ήδη ορισμένους από αυτούς ενώ ένα δεύτερο προσεγγίζει την περιοχή για να παραλάβει και άλλους. Η κατάσταση είναι δραματική και στο Μαντούδι, όπου η φωτιά έχει φτάσει στα όρια του οικισμού, όπως είπε ο κ. Σταμούλος.

Μήνυμα στάλθηκε μέσω του 112 για εκκένωση της Λίμνης Ευβοίας προς Λιμένα Λίμνης και Ferry Boat. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στη Λίμνη Ευβοίας, εκκενώστε τώρα προς Λιμένα Λίμνης και Ferry Boat. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Λίμνη #Ευβοίας, εκκενώστε τώρα προς Λιμένα Λίμνης και Ferry Boat



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2021





Πολλά τα πύρνα μέτωπα

Tρία τα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς. Το πρώτο εκτείνεται πάνω από το Δρυμώνα και φτάνει μέχρι το Ψαροπούλι και τα Ελληνικά.

Η φωτιά πέρασε τις... πόρτες του Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού και έχουν εκκενωθεί Ελληνικά, Βασιλικά, Αγριοβότανο, Αγδίνες και άλλοι οικισμοί. Προς το παρόν, η Ιστιαία δεν φαίνεται να κινδυνεύει.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το δεύτερο μέτωπο της πυρκαγιάς. Είναι αυτό που καίει στη Σκεπαστή και τους Κουρκουλούς.

Η Φαράκλα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πύρινη λαίλαπα και εκεί έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εναέριες δυνάμεις.

Πρώτος στόχος να μην κατέβει η φωτιά προς το Μαντούδι, για το οποίο δόθηκε εντολή εκκένωσης, γιατί μετά θα βρει πρόσφορο έδαφος να επεκταθεί και να κινδυνεύσει μέχρι και ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων.

Το τρίτο μέτωπο είναι αυτό που χτυπά την Κρύα Βρύση και ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κηρίνθου. Ουσιαστικά και αυτό το μέτωπο μαζί με το δεύτερο απειλούν το Μαντούδι.

Την ίδια ώρα, κραυγή αγωνίας εκπέμπει ο αντιδήμαρχος Αργύρης Λιάσκος, ο οποίος βρίσκεται στη Σκυλόγιαννη και βλέπει σπίτια να καίγονται. Κάνει δραματική έκκληση να ενισχυθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Οσον αφορά στην κυκλοφορία, τα οχήματα ανεβαίνουν ουσιαστικά μέχρι το Μαντούδι και δεν μπορούν να πάνε πιο πάνω. Εννοείται ότι στην κάθοδο φεύγουν ελεύθερα όσοι αναχωρούν από τη φλεγόμενη βόρεια Εύβοια.

Λόγω των πυρκαγιών στη Β. Εύβοια, τέθηκαν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τα Νοσοκομεία Θήβας και Λιβαδειάς, προκειμένου να συνδράμουν, εφόσον χρειαστεί, το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

O καπνός από τη φωτια στην Εύβοια είναι ορατός και απο την Μυτιλήνη.

ΠΗΓΗ: egnomi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική φωτιά στην Αττική: Νεκρός κάτοικος στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Κρυονέρι - Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, από ανακοπή καρδιάς