Φωτιά στην ανατολική Μάνη: σε πύρινο κλοιό το Γύθειο

"Μάχη" των πυροσβεστών με τις φλόγες να μην μπει η φωτιά στην πόλη του Γυθείου

«Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να μην μπει η φωτιά στην πόλη του Γυθείου», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης.

Σε πλήρη ετοιμότητα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Λακωνίας

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί, τόνισε ότι «υπάρχει πρόβλημα, διότι η φωτιά πλησίασε την πόλη από την βορειοανατολική πλευρά και τώρα γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, ώστε να σωθούν τα σπίτια της πόλης».

«Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», συνέχισε, «διότι αν και νυχτώνει, ο αέρας δεν λέει να καταλαγιάσει και το πύρινο μέτωπο είναι μεγάλο», διατυπώνοντας ταυτόχρονα την εκτίμηση, ότι «και η αποψινή βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη».

Επίσης, είπε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και σε άλλα σημεία», προσθέτοντας ότι «λόγω της φωτιάς, έχουν φύγει από την περιοχή επισκέπτες, αλλά και κάτοικοι».

Εφιαλτική αναμένεται η νύχτα και στο Μαυροβούνι ενώ οι κάτοικοι της Λακωνίας διαμαρτύρονται για την παντελή απουσία πυροσβεστικών αεροπλάνων και της δύο ημέρες της πύρινης λαίλαπας.

