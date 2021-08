Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Στις φλόγες Κεχριές, Μουρτιά, Λίμνη και Ροβιές. Απομάκρυνση πολιτών με φέρυ μποτ και πλωτά του Λιμενικού

Ροβιές, Μουρτιά και Κεχριές μαζί με τη Λίμνη και τη Βατερή, μία τουριστική περιοχή με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Λίμνη, βλέπουν πλέον τις φλόγες στις πόρτες τους καθώς έχουν κυκλωθεί, με τους πυροσβέστες να μην προλαβαίνουν τις κλήσεις.

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων μιλούν για πολύ δύσκολη κατάσταση και οι πολίτες στη Λίμνη γεμίζουν τα καράβια για να αναχωρήσουν. Στη Λίμνη κάηκε ένα ξενοδοχείο και σπίτια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με το Λιμενικό, 650 άτομα, κάτοικοι και τουρίστες της περιοχής, επιβιβάστηκαν τόσο από το λιμάνι της Λίμνης όσο και από την παραλία Κοχύλι στο φέρι μποτ «Αλκυών». Όλοι τους μεταφέρθηκαν ασφαλείς στο λιμάνι της Αιδηψού, όπως αναφέρει το Λιμενικό.

Προσπέρασε το χωριό Δάφνη ένα από τα πολλά μέτωπο της φωτιάς, που έφτασε από τις Κεχριές αφού πλέον δεν είχε τίποτα να κάψει. Η αγωνία για την Δάφνη, όπως και για τις Κεχριές αλλά και τη Μυρτιά, δεν έχει τελειώσει, καθώς τα μέτωπα της φωτιάς κάνουν κύκλους και επανέρχονται περισσότερο απειλητικά.

Ωστόσο, το χωριό Μυρτιά που δοκιμάζεται τις τελευταίες ώρες με τα σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, περιμένει ένα ακόμη μέτωπο από την Δάφνη και τις Κεχριές.

Στη Φαράκλα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Οι φλόγες επανήλθαν περισσότερο απειλητικές και σήμανε συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις να τις αντιμετωπίσουν περιμετρικά του χωριού. Εκκλήσεις δέχονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από παντού.

Οι εφιαλτικές στιγμές δεν έχουν τελειώσει και στην βόρεια και δυτική πλευρά του νησιού στην περιοχή του δήμου Ιστιαίας. Οι προληπτικές εκκενώσεις χωριών στην πορεία της μέρας δεν επαρκούν, και πριν λίγο ανακοινώθηκαν από το δήμαρχο, Γιάννη Κοτζιά και νέες, για προληπτικούς λόγους. Με ανακοίνωσή του εκκενώνονται οι οικισμοί Σίμια, Κυπαρίσσι, Βούτα και Μονοκαρυά.



Όπως αναφέρει ο δήμαρχος «γίνονται ζώνες πυροπροστασίας γύρω από τα χωριά, με όποια μέσα μπορούν να διατεθούν» και συστήνει στους πολίτες «ψυχραιμία υπομονή και αλληλεγγύη». Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα μέσα πυρόσβεσης που είναι λιγοστά, λέγοντας πως «η επίθεση που δεχόμαστε είναι ασύμμετρη και τα μέσα πυρόσβεσης που διατίθενται είναι λίγα, περισσεύει όμως ο εθελοντισμός και η ανθρώπινη ψυχή».

