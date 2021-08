Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: εικόνες βιβλικής καταστροφής και ώρες αγωνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκινάει από τον Ευβοϊκό και φτάνει στο Αιγαίο, καίει τα πάντα στο πέρασμα τους. Εκατοντάδες σπίτια έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Ακόμη ένα εφιαλτικό βράδυ θε περάσουν πολλοί κάτοικοι στην Εύβοια, καθώς ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζει απτόητος το καταστροφικό του έργο.

Από νωρίς το απόγευμα εκκενώνονται διαρκώς περιοχές στην βόρεια Εύβοια, ενώ γύρω στις 20:00 η φωτιά μπήκε στα Βασιλικά καίγοντας σπίτια και αυτοκίνητα. Στην παραλία βρίσκονται αρκετά σκάφη για να παραλάβουν τους κατοίκους αν χρειαστεί, μεταξύ αυτών κι ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, περιέγραψε σε δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί στην Εύβοια, όπου δυο πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Το ένα εξ αυτών που εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα από τον Βουτά, μέχρι τα Βασιλικά και καίει σπίτια, δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και ότι άλλο βρεθεί στο δρόμο του. Έχουν εκκενωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν απειλούνται ανθρώπινες ζωές.

Όπως είπε ο κ. Σπανός η νύχτα θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, μια φωτιά τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να περιοριστεί χωρίς εναέρια μέσα.

Εκτιμάται ότι έχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και τουλάχιστον 250 κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.





Μάχη με τις φλόγες

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Βουτάς κυκλώθηκε από τις φλόγες, που απειλούσαν να αποκόψουν την ευχέρεια μετακίνησης μέσω του δρόμου διαφυγής από το χωριό.

Η φωτιά, βοηθούμενη και από τους ανέμους στην περιοχή, που έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και «έτρεχε» στις πλαγιές πάνω από το χωριό, στο οποίο βρίσκονταν πυροσβέστες και κάτοικοι που δεν το εγκατέλειψαν, θέλοντας να δώσουν μάχη για την διάσωση των σπιτιών.

Γύρω στις 19:00 το μέτωπο και το θερμικό φορτίο ανάγκασαν όσους βρίσκονταν στο χωριό, μεταξύ τους η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Πωλίνα Κολοκοτρώνη και το τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1, να αναζητήσουν διαφυγή από τον οικισμό, προκειμένου να μην κλειστούν από την φωτιά.





Ένα άλλο μέτωπο που έκαιγε μέχρι νωρίτερα είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο, δίνοντας μικρή ανακούφιση, χάρη και στις απανωτές ρίψεις νερού από πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα που επιχειρούν στην περιοχή.

Ωστόσο, λόγω των ανέμων, της έντασης της φωτιάς και της άφθονης καύσιμης ύλης, η φωτιά κινήθηκε γρήγορα προς το χωριό και τον μικρότερο οικισμό δίπλα στον Βουτά, με μικρές εστίες και "καντηλάκια" να καίνε από αυλή σε αυλή και τους κατοίκους του χωριού και εθελοντές, μαζί με λιγοστούς πυροσβέστες να δίνουν μάχη απο αυλή σε αυλή για σβήσουν τις φλόγες.





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στις Αφίδνες - Ιδιοκτήτρια σπιτιού: μετά την φωτιά, ήρθε το πλιάτσικο (βίντεο)

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακόμη προβλήματα ηλεκτροδότησης

Φωτιές: ενισχύεται διαρκώς η βοήθεια από ξένα κράτη