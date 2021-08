Μεσσηνία

Μεσσηνία: Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτας.



Ένας 71χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, σε τοπική κοινότητα του δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας, διότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτας, για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση και μη, στις αρχές Αυγούστου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 71χρονου εκδόθηκε έπειτα από προανάκριση που διενήργησε η Πυροσβεστική υπηρεσία Γαργαλιάνων και ο συλληφθείς κατηγορείται για τις φωτιές που εκδηλώθηκαν στις 3 και στις 5 Αυγούστου, στην περιοχή Βλαχόπουλο και στο όρος Μαγκλαβά.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

