Χανιά: Νεκρή σε ξαπλώστρα βρέθηκε μία τουρίστρια

Έσπευσαν ναυαγοσώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά…

Μια 53χρονη τουρίστρια πέθανε, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς, ενώ ήταν ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα στην παραλία της Παχιάς Άμμου στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Περίπου στις 12 το μεσημέρι, η γυναίκα που έκανε τις διακοπές της στην περιοχή, έχασε τις αισθήσεις της. Επενέβησαν οι δύο ναυαγοσώστες που επιτηρούν την παραλία, ενώ στη συνέχεια για βοήθεια ήρθαν και ένας γιατρός μαζί με νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Παλαιόχωρας. Χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ είχε κληθεί και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να κάνουν ένεση αδρεναλίνης στη γυναίκα, αλλά εκείνη δεν επανήλθε.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι η ίδια είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία πριν από τρεις ημέρες, συνέχισε όμως τις διακοπές της.

