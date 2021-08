Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Θείος πυροβόλησε ανιψιό μπροστά στην ανήλικη κόρη του

Ο ηλικιωμένος παραδόθηκε οικειοθελώς στο ΑΤ Καμένων Βούρλων και το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα.

Τον 75χρονο θείο του κατηγορεί για ανθρωποκτόνο πρόθεση ένας 54χρονος, καθώς όπως υποστηρίζει, πυροβόλησε δύο φορές κατά του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε μαζί με την ανήλικη κόρη του.

Ο 54χρονος προχώρησε σε μήνυση κατά του θείου του και σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο άντρες είχαν περιουσιακές διαφορές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε οικόπεδο στον Άγιο Κωνσταντίνο όπου βρίσκεται οίκημα ιδιοκτησίας του 54χρονου. Από το σημείο μάλιστα οι αστυνομικοί συνέλεξαν έναν κάλυκα κυνηγετικού φυσιγγίου, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια βολίδα ή σφαιρίδιο φυσιγγίου να έχει πλήξει το όχημα.

Ο ηλικιωμένος παραδόθηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων και το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να κάνει κακό σε κανέναν και ότι πυροβόλησε στον αέρα, ωστόσο παραπέμφθηκε στην τακτική ανακρίτρια, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 24 Αυγούστου.

Πηγή: lamiareport.gr

