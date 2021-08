Λάρισα

Τραγωδία στην Ελασσόνα: φορτωτής καταπλάκωσε τον οδηγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φορτωτής που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη δεξιά του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον οδηγό του.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Λιβαδίου Ελασσόνας – Αγίου Δημητρίου Πιερίας.

Ένας 64χρονος βρήκε το θάνατο όταν ο φορτωτής που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη δεξιά του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον οδηγό του.

Ο άτυχος υπάλληλος του Δασαρχείου Κατερίνης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πλέον έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ βαρύ είναι το πένθος στην Κατερίνη, όπου ήταν ο τόπος κατοικίας του 64χρονου.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε βοσκό

Γλυφάδα: απολογείται το μοντέλο με την κοκαΐνη

Κορονοϊός - Εμβόλιο Pfizer: αίτηση στον FDA για έγκριση τρίτης δόσης