Άμφισσα: Φωτιά στο Κρόκι

Φωτιά τώρα στην Άμφισσα προς Δελφούς. Οι πληροφορίες από την περιοχή.

Με συνεχείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα μπόρεσαν να περιορίσουν την καταστροφική πορεία της φωτιάς που εξερράγη πριν από 2 ώρες ανάμεσα στο Κροκί της Φωκίδας και το Λιβάδι της Αράχωβας.

Πρόκειται για ορεινή απόκρυμνη περιοχή την οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν επίγεια μέσα.

"Δείχνει να έχουμε προλάβει τα χειρότερα" τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, Γιώργος Δελμούζος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπό της φωτιάς από τις πρώτες στιγμές.

"Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια. Κανείς δεν μπορεί να ξέρεις τι θα γίνει με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Δόθηκε μία τιτάνια μάχη έτσι ώστε περιμετρικά να μπορέσουν να ελέγξουν την επέκταση της και τώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, χωματουργικά μηχανήματα από την περιφέρεια και τον Δήμο Δελφών, όπως επίσης και βυτιοφόρα που διατέθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο" σημείωσε ο κ. Δελμούζος διευκρινίζοντας ότι οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα συνεχίζονται ακόμη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην πυρκαγιά επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες

