Θεσσαλονίκη

Ακυβέρνητο σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Επανομής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνήτης του πλοίου ζήτησε συνδρομή κάνοντας ρίψη φωτοβολίδας.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο λιμάνι της Επανομής ρυμουλκήθηκε σκάφος με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑ”, με δύο επιβαίνοντες, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο χθες, σε κοντινή απόσταση από την ακτή.

Ο κυβερνήτης του “ΑΘΗΝΑ” ζήτησε συνδρομή κάνοντας ρίψη φωτοβολίδας, η οποία έγινε αντιληπτή από παραπλέον ερασιτεχνικό σκάφος, το οποίο έσπευσε και ρυμούλκησε το “ΑΘΗΝΑ” ως το λιμάνι. Επί τόπου έσπευσε σκάφος του Λιμενικού καθώς και εθελοντές.

Οι δύο επιβαίνοντες του “ΑΘΗΝΑ” δήλωσαν καλά στην υγεία τους.

Το Λιμεναρχείο Νέας Μηχανιώνας διενεργεί προανάκριση, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Μονιμοποίηση για τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)

Καπραβέλος για κορονοϊό: δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από αρνητές (βίντεο)