Κιλκίς: Φωτιά στην Παιονία

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τη φωτιά που ξέσπασε στην Παιονία.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στη θέση Ψήλωμα TK Φανού του Δήμου Παιονίας στο Κιλκίς. Η πυρκαγιά καίει δύσβατες περιοχές και πευκόδασος, ενώ δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστικής η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:00 και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες σε 3 ομάδες με 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

