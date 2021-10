Μεσσηνία

Μεσσηνία: ληστές ξυλοκόπησαν 85χρονη (βίντεο)

Τρεις άνδρες της έβγαλαν τη μάσκα οξυγόνου ενώ κοιμόταν, ζητώντας της χρήματα και κοσμήματα!

Τον τρόμο βίωσε μια 85χρονη γυναίκα στις Πηγές Αλαγονίας, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η ίδια, τα ξημερώματα τρία άτομα, φορώντας κουκούλες και γάντια, την ξύπνησαν και της ζήτησαν κοσμήματα και χρήματα.

Όπως επίσης κατέθεσε, ένας εξ αυτών της έβγαλε τη μάσκα οξυγόνου, ενώ δέχθηκε και σωματική επίθεση.

Η γυναίκα, σοκαρισμένη, με όλες τις δυνάμεις που της είχαν απομείνει, ζήτησε βοήθεια από γείτονες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στο σπίτι από την πίσω πόρτα του σπιτιού, ενώ οι γείτονες δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

