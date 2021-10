Κιλκίς

Μητροπολίτης Κιλκίς ο Βαρθολομαίος Αντωνίου - Τριανταφυλλίδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποος είναι ο, νεοεκλεγείς από την Ιερά Σύνοδο, Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου.

Το τριπρόσωπο για την πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, κατόπιν της σχετικής ψηφοφορίας, απάρτίζαν οι:

Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου - Τριανταφυλλίδης

Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος

Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πάπαρης

Μ ητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου - Τριανταφυλλίδης.





Ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος έλαβε 58 ψήφους, ενώ ο συνυποψήφιος Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος έλαβε 11 ψήφους.





Ο νέος Μητροπολίτης Πολυανής και Κυλκισίου διακονούσε ως κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ήταν Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επίσης, ήταν Γραμματέας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος. Φέτος, είχε αναλάβει την προετοιμασία και υλοποίησης των επετειακών εκδηλώσεων και ομιλιών ανά την ελληνική Επικράτεια, με αφορμή την συμπλήρωση των 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Νωρίτερα η Ιερά Σύνοδος εξέλεγε τον νέο Μητροπολίτη Λαγκαδά και αμέσως μετά τον νέο Μητροπολίτη Καστοριάς.