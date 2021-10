Μαγνησία

Κορονοϊός - Βόλος: Μήνυση πατέρα κατά εκπαιδευτικού για rapid test στο παιδί του

Ο πατέρας του μαθητή κατάθεσε μήνυση για ιατρική πράξη κατά ανηλίκου, χωρίς τη συναίνεση του γονέα.

Την οργή ενός πατέρα προκάλεσε η απόφαση των καθηγητών σχολείου στον Αλμυρό Βόλου να υποβάλλουν σε rapid test τον γιο του, όταν στο τμήμα του βρέθηκε μαθητής θετικός στον κορονοϊό.

Ο πατέρας του μαθητή πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού και κατάθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, κατά της υπεύθυνης του Covid του σχολείου και κατά των υπαλλήλων του ΕΟΔΥ, για ιατρική πράξη κατά ανηλίκου, χωρίς τη συναίνεση του γονέα.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, η υπεύθυνη του σχολείου προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του μαθητή, τηλεφωνικά, αλλά δεν απαντούσε.

Επειδή, λόγω της εντολής της Εισαγγελίας, στις περιπτώσεις μηνύσεων για θέματα Covid, δεν γίνονται πλέον συλλήψεις, η μήνυση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, που θα αποφανθεί για το περιστατικό.

