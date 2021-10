Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - “Ζευς”: Το F-16 “έσκισε” τον ουρανό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τολμηρούς και υψηλής ακρίβειας ελιγμούς πραγματοποίησε το μαχητικό, στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης.



Τολμηρούς και υψηλής ακρίβειας ελιγμούς πραγματοποίησε στον ηλιόλουστο ουρανό της Θεσσαλονίκης το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «Ζευς», στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Επί 15 λεπτά το αεροσκάφος «λικνιζόταν» πάνω από τη Θεσσαλονίκη, «κόβοντας την ανάσα» των περαστικών που αιφνιδιασμένοι από τον εκκωφαντικό θόρυβο κοντοστάθηκαν, στρέφοντας το κεφάλι τους στον ουρανό για να απολαύσουν το εντυπωσιακό θέαμα.

Το μαχητικό ολοκλήρωσε με αρτιότητα κάθε ειδικά σχεδιασμένη πτυχή του προγράμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και τους επίσημους προσκεκλημένους της, κατά την στρατιωτική παρέλαση που θα διεξαχθεί ανήμερα της επετείου του ΟΧΙ, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Φέτος με το «Ζευς» πετάει ο επισμηναγός (Ι) Χριστόδουλος Γιακουμής, ο οποίος εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2002. Το 2007 τοποθετήθηκε στην 116ΠΜ/336 Μοίρα σε αεροσκάφη Α-7Ε Corsair ΙΙ, ενώ το 2009 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+. Από το 2010 υπηρετεί στην 340 Μοίρα. Έχει περισσότερες από 1.700 ώρες πτήσης, από τις οποίες οι 1.300 είναι σε αεροσκάφη F-16.

Βίντεο: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος: Ναυάγιο με νεκρά παιδιά (εικόνες)

28η Οκτωβρίου: ακύρωση παρελάσεων σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Φόροι: “βαρύς λογαριασμός” στο δ’ τρίμηνο