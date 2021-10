Κοινωνία

Παρέλαση: υποχρεωτικά με μάσκα οι θεατές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα φορούν μάσκα και όσοι μετέχουν στην παρέλαση. Τι αναφέρει το Υπ. Υγείας για τα μέτρα που ισχύουν για τους εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συνωστισμός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Υγείας, σχετικά με τις παρελάσεις για την Εθνική Επέτειο, "Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρηθούν στις παρελάσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και σε εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συνάθροιση και συνωστισμός.

Επομένως, την ώρα της παρέλασης, οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα, σε αντίθεση με τους παρελαύνοντες, για τους οποίους η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική αφού θα είναι στοιχισμένοι.

Ωστόσο, όσοι παρελάσουν θα πρέπει πριν και μετά την παρέλαση- εφόσον είναι συνωστισμένοι και όχι σε στοίχιση -να φορούν τις μάσκες τους".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Αρνούνται μετάγγιση με αίμα από εμβολιασμένους

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Άλεκ Μπάλντουιν: Συντετριμμένος μετά την τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας