Κυκλάδες

Σαντορίνη: Νέο θανατηφόρο τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του στην άσφαλτο.

(φωτογραφία αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Σαντορίνη, με θύμα έναν 54χρονο.

Ειδικότερα, γύρω στις 7 το πρωί, επί της επαρχιακής οδού Μεσσαριάς-Καμαρίου, μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 22χρονος Έλληνας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 54χρονος αλλοδαπός που οδηγούσε το δίκυκλο.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα, η ελπίδα και οι φίλες με τις μάσκες (εικόνες)

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: συγκλόνισαν οι επικήδειοι των παιδιών της (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης