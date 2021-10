Χανιά: Πέθανε μέσα στο σπίτι του από αναθυμιάσεις

Χανιά

Στο σπίτι υπήρχαν έντονες αναθυμιάσεις, που προκλήθηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε στην κουζίνα.

Ένας άνδρας 52 ετών, έχασε τη ζωή του σήμερα, πιθανότατα λόγω αναθυμιάσεων στο σπίτι του, στην περιοχή Ταυρωνίτη του δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.

Ο άνδρας εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αστυνομικούς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, που κλήθηκαν στο σημείο.

Στο σπίτι υπήρχαν έντονες αναθυμιάσεις, που προκλήθηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτομή.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

