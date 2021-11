Λάρισα

Λάρισα: Καταγγελία για ομαδικό βιασμό από 4 άνδρες

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να βρέθηκε αναίσθητη, σε υπόγεια διάβαση. Η περιγραφή της στους αστυνομιούς πρικαλεί σοκ.

Θύμα ομαδικού βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε μια 27χρονη υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που φιλοξενείται στο δομή των προσφύγων στο Kουτσόχερο Λάρισας.

Η 27χρονη – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι έπεσε θύμα βιασμού στις 8 το βράδυ της Τρίτης από τέσσερις άνδρες που φορούσαν μάσκες και κουκούλες για να αποκρύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Την 27χρονη αναζητούσε μια ομοεθνής της που επίσης φιλοξενείται στη δομή, για να την εντοπίσει τελικά αναίσθητη και με σκισμένο παντελόνι σε μια μικρή υπόγεια διάβαση πεζών στον δρόμο Τρικάλων – Λάρισας και στο ύψος της Δομής στο Κουτσόχερο.

Διάβαση που χρησιμοποιούν οι φιλοξενούμενοι της Δομής για να μεταβούν στα γειτονικά χωριά του Δήμου Λαρισαίων.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε προχθές βράδυ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο με την αρχική εντύπωση ότι βρέθηκε αναίσθητη στη υπόγεια διάβαση με αφορμή προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ωστόσο χθες που συνήλθε κατήγγειλε το βιασμό της από τους τέσσερις άνδρες.

Η 27χρονη παραμένει νοσηλευόμενη, ενώ στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελλόμενων από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Με την βελτίωση επίσης της κατάστασης της υγείας της γυναίκας αναμένεται να επεκταθεί η αστυνομική έρευνα με την εξέταση μαρτύρων προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

πηγή: onlarissa.gr

