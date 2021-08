Κοινωνία

Σκιάθος: Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε 20χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή κατήγγειλε ότι η παρέα των τεσσάρων που προηγουμένως διασκέδαζαν όλοι μαζί στο νυχτερινό κέντρο την βίασαν ομαδικά

Τον βιασμό της από μία παρέα Ελλήνων κατάγγειλε μία νεαρή γυναίκα, που βρίσκεται στη Σκιάθο για διακοπές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, που κατάγεται από την Αυστρία, προχθές το βράδυ βρισκόταν σε ένα μπαρ του νησιού και διασκέδαζε με Έλληνες. Ωστόσο σύμφωνα με την τουρίστρια, ηλικίας 20, η διασκέδαση είχε άσχημη εξέλιξη. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι η ίδια βρέθηκε με τη θέλησή της στο διαμέρισμα του ενός 27χρονου.

Ωστόσο ξαφνικά και χωρίς να το περιμένει, εμφανίστηκαν και οι άλλοι τρεις. Έτσι, η ίδια κατάγγειλε ότι η παρέα των τεσσάρων Ελλήνων, που επίσης βρίσκονται στο νησί για διακοπές τη βίασαν ομαδικά.

Η γυναίκα μετέβη χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και κατάγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από τους τέσσερις άνδρες ηλικίας 30, 28, 26, 27. Και οι τέσσερις συνελήφθησαν και σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνται ότι βίασαν τη νεαρή κοπέλα από την Αυστρία και υποστηρίζουν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά μαζί της, αλλά με τη δική της θέληση. Για το περιστατικό αναμένεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις σήμερα από την Αστυνομία.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να παραπεμφθούν σήμερα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, αφού το αδίκημα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Πηγή: e-thessalia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: “Χρυσές” δουλειές για σπείρα νεαρών που εξαπατούσε επιχειρηματίες

Φωτιά στην Αχαΐα: Καμένα σπίτια και στάχτη παντού (εικόνες)

Καύσωνας: Έκτακτη σύσκεψη υπό το φόβο μπλακ άουτ