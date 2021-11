Λευκάδα

Λευκάδα: Κοκαΐνη κρυμμένη σε κρύπτη αυτοκινήτου (βίντεο)

Συνελήφθη ο οδηγός. Δείτε τι βρέθηκε κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του.

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής, στη Λευκάδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Λευκάδας, ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση, μεταφορά και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κατά την διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων και συνελήφθη, καθώς σε διαμορφωμένη κρύπτη εντός του οχήματός του, είχε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 183,6 γραμμαρίων, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Στην συνέχεια, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκάδας, μετέβησαν σε περιοχή της Αθήνας και παρουσία δικαστικού λειτουργού διενεργήσαν έρευνα στην κατοικία του αλλοδαπού, καθώς και σε ένα ακόμη αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 2,914 κιλών

συσκευασίες με άγνωστη χημική ουσία (λευκή σκόνη), συνολικού βάρους 801 γραμμαρίων, πιθανόν για ανάμιξη ναρκωτικών ουσιών,

μικροποσότητα ηρωίνης,

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

πέντε κινητά τηλέφωνα και

επτά κάρτες sim

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας, στο πλαίσιο της οποίας, το όχημα που οδηγούσε ο αλλοδαπός, κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

