Αιτωλοακαρνανία

Φονικό τροχαίο στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Σφοδρή ήταν η μετωπική σύγκρουση των αυτοκινήτων. Πυροσβέστες έκοψαν τις λαμαρίνες για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες στα οχήματα.

Στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Αϊ-Γιάννη, σε τροχαίο δυστύχημα, έχασε την ζωή της η οδηγός ενός αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό.

Από το αγροτικό έχουν τραυματιστεί δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του Νοσοκομείου Μεσολογγίου για τις πρώτες βοήθειες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα πληρώματα της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Μεσολογγίου αναγκάστηκαν να κόψουν τις πόρτες, για να απεγκλωβίσουν την οδηγό η οποία ήταν ήδη νεκρή.

Στο σημείο η Τροχαία Μεσολογγίου άμεσα διέκοψε την κυκλοφορία, κατευθύνοντας τα οχήματα από παράδρομο.

