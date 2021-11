Αργολίδα

Αργολίδα: Έφοδος της Αστυνομίας σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη (εικόνες)

Συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν χιλιάδες ευρώ και ποσότητα κάνναβης.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, συνελήφθησαν, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε κοινότητα της Αργολίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, σε συνεργασία με την Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αργολίδας, 19 Έλληνες, ηλικίας από 33 έως 78 ετών, αντίστοιχα, καθώς και 4 αλλοδαποί, ηλικίας από 32 έως 44 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα τυχερά παίγνια και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ανωτέρω αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα, το οποίο ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο, όπου διαπιστώθηκε να έχει διοργανωθεί από 66χρονο Έλληνα, ο οποίος και συνελήφθη, η διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο 66χρονος, ως διοργανωτής, είχε επιτρέψει στους υπόλοιπους συλληφθέντες, τη διεξαγωγή με χρήματα του τυχερού παιχνιδιού “Texas Hold’em”.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, παιγνιόχαρτα (τράπουλες), κασετίνες με μάρκες, τρία ιδιόχειρα σημειώματα και το χρηματικό ποσό των 7.745 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διενέργεια παράνομων παιχνιδιών.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν ακόμη 2 Ελληνίδες, ηλικίας 30 και 39 ετών, αντίστοιχα, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, καθώς στερούνταν βιβλιάρια υγείας και άδειες εργασίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών.

