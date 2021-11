Πέλλα

Κατερίνη: με τσεκούρι και πριόνι τον κυνηγούσε στο δρόμο! (εικόνες)

Ακραία τροπή πήρε η διαμάχη δύο ανδρών στο κέντρο της Κατερίνης. Το «ατύχημα» που γλίτωσε το θύμα και βοήθησε στη σύλληψη του δράστη.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Κατερίνης, στην οδό Αθ. Βασιλειάδη.

Ένας άνδρας κυνηγούσε έναν άλλον άνδρα, κρατώντας στο χέρι του ένα τσεκούρι κι ένα πριόνι.

Το θύμα αντιλήφθηκε τον δράστη κι έφυγε κάνοντας ελιγμό και γλιτώνοντας τα χειρότερα.

Ο επίδοξος δράστης προσπαθώντας να πιάσει το θύμα του, γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα αυτόπτες μάρτυρες να τον αφοπλίσουν και να καλέσουν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη. Τόσο το θύμα όσο και ο δράστης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας για την διερεύνηση της υπόθεσης.

Από τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων αλλά και της συζύγου του θύματος, προκύπτει ότι ο δράστης σχεδίαζε εδώ και καιρό την πράξη του, λόγω προηγούμενης διαμάχης μεταξύ τους.

Πηγή: kappa-news.gr

