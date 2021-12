Αιτωλοακαρνανία

Μητροκτονία Αγρίνιο: Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για την άγρια δολοφονία της γυναίκας από τον γιο της.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή για τη δολοφονία της γυναίκας από τον γιο της..

Η άτυχη γυναίκα είχε χτυπήματα στη σπονδυλική στήλη και διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει ο αυχένας της. Ο ιατροδικαστής βρήκε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ υπήρχαν χτυπήματα σε όλο το σώμα της άτυχης γυναίκας.

Ο 35χρονος αναμένεται σήμερα να απολογηθεί στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες είπε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκε με τη μητέρα του και τη χτύπησε.

Η δολοφονία έγινε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι της οικογένειας.

Επίθεση από τον 35χρονο δέχθηκε και η γιαγιά του η οποία ήταν στο δωμάτιό της και τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Επανέρχεται το νυχτερινό ωράριο σε μετρό και τραμ

Κύπρος: Έκρηξη σε σχολική αίθουσα (εικόνες)