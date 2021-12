Μαγνησία

Βόλος: Χιόνια στο Πήλιο (εικόνες)

Στα λευκά τα ορεινά του Πηλίου, το βουνό των Κενταύρων αλλά και το Χιονοδρομικό Κέντρο στις Αγριόλευκες.

Χιόνια στα ορεινά του Πηλίου έκαναν την εμφάνισή τους από χθες και σήμερα το βουνό των Κενταύρων είναι ντυμένο στα λευκά, όπως και το Χιονοδρομικό Κέντρο στις Αγριόλευκες.

Χιονισμένες είναι οι περιοχές από τα 900-950 μέτρα και πάνω και η χιονόπτωση συνεχίζεται αλλά χωρίς προβλήματα στις συγκοινωνίες αφού ο δρόμος Βόλου-Ζαγοράς είναι ανοιχτός, δεν χρειάζονται αλυσίδες και έχει γίνει προληπτικά η ρίψη αλατιού δύο φορές για την αποτροπή δημιουργίας πάγου στο οδόστρωμα, αφού η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από το μηδέν στα Χάνια και τις Αγριόλευκες.

Στα Χάνια όλα είναι κάτασπρα, η αραιή χιονόπτωση συνεχίζεται, η θερμοκρασία στις 9 το πρωί είχε φτάσει τους -4 και το Χιονοδρομικό Κέντρο περιμένει τους επισκέπτες του κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται βάσει των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. Ο πρόεδρος της «Κενταύρων Όρος» και θεματικός αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Ιγγλέσης δήλωσε ότι «οι αναβατήρες, καθώς και τα ratrack είναι έτοιμα και συντηρημένα με τη συνδρομή και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να εξασφαλίσουμε πρωτίστως την ασφάλεια όλων. Το χιόνι είναι επαρκές και τις επόμενες μέρες θα περιμένουμε τους λάτρεις του Πηλίου να μας επισκεφθούν».

Χιόνι έπεσε και στα ορεινά της Λάρισας, τόσο στον Κίσσαβο όσο και στον Ολυμπο, τις δύο προηγούμενες ημέρες και ήδη στα λευκά έχουν ντυθεί η Σπηλιά στην Όσσα, αλλά και η κωμόπολη του Λιβαδίου στα ορεινά της Ελασσόνας, χωρίς κανένα πρόβλημα στις συγκοινωνίες.

Χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ισχυροί άνεμοι στη θαλάσσια περιοχή του Παγασητικού και των Σποράδων, αλλά και στην πόλη του Βόλου όπου το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό λόγω των βοριάδων.

Φωτογραφίες: thenewspaper.gr

