Γρεβενά: Ο μητροκτόνος είχε σκοτώσει και την γιαγιά του!

Ο 59χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του είχε καταδικαστεί και για τη δολοφονία της γιαγιάς του το 1993.

Σοκάρουν οι νεότερες πληροφορίες για το έγκλημα που διαπράχθηκε στο Κοσμάτι Γρεβενών με θύμα μία 83χρονη. Ο 59χρονος γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της ηλικιωμένης, την οποία κατηγορείται ότι στραγγάλισε και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, είχε σκοτώσει το 1993 και τη γιαγιά του.

Για εκείνο το έγκλημα είχε καταδικαστεί και φυλακισθεί. Αποφυλακίστηκε όμως, άγνωστο μέχρι στιγμής πότε, ενώ φαίνεται πως αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και γι' αυτό νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρικές δομές.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της 83χρονης κάνουν λόγο για "ασφυκτικό θάνατο από συμπίεση λαιμού". Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος γύρω στο μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Το βράδυ της ίδιας μέρας ο 59χρονος φέρεται να απευθύνθηκε σε Γραφείο Τελετών για να δρομολογήσει την κηδεία της άτυχης ηλικιωμένης αναφέροντας μάλιστα ότι επρόκειτο περί αιφνίδιου θανάτου. Οι κινήσεις του όμως κίνησαν υποψίες και τελικά παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή που αποκάλυψε το έγκλημα.

Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στην προσαγωγή και τη σύλληψή του. Εξεταζόμενος από αστυνομικούς της Ασφάλειας Γρεβενών ο 59χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι δεν θυμάται τί έκανε. Οδηγείται στην εισαγγελέα πρωτοδικών Γρεβενών για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

