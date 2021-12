Λέσβος: Θρίλερ με νεκρό που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του

Λέσβος

Η Αστυνομία ταυτοποίησε και συνέλαβε τρεις υπόπτους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Τρεις 33χρονοι ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του θανάτου 37χρονου Έλληνα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο.

Δυο από τους τρεις κατηγορούμενους για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και θανατηφόρα έκθεση θα απολογηθούν στον Ανακριτή, ενώ ο τρίτος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο 37χρονος συναντήθηκε με τους τρεις 33χρονους προκειμένου να διευθετήσουν διαφορά τους που σχετιζόταν με δοσοληψία ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα ηρωίνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δύο από τους δράστες χτύπησαν τον 37χρονο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ ένας από τους τρεις του πήρε από την τσέπη 50 ευρώ και το κινητό τηλέφωνό του.

Στη συνέχεια, οι δύο που τον χτύπησαν με τη συνδρομή του τρίτου ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση μετέφεραν και εγκατέλειψαν τον 37χρονο μέσα στο αυτοκίνητό του, στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου.

