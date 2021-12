Αχαΐα

Πάτρα - Αντιεξουσιαστές: Επίθεση με μπογιές στο κτήριο της 6ης ΥΠΕ (εικόνες)

Άγνωστοι πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα.

Στο “στόχαστρο” αγνώστων μπήκε το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η 6η ΥΠΕ, επί της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου.

Αντιεξουσιαστές πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα στην πρόσοψη του κτηρίου. Όταν έγινε αντιληπτό το γεγονός, ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Σημειώνεται πως η επίθεση αυτή έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη λεκτική επίθεση που κατήγγειλε πως δέχτηκε η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, η οποία προανήγγειλε ότι θα προσφύγει σε εισαγγελέα.

