Σέρρες: Χτύπησαν ντελιβεράδες για να μην πληρώσουν

'Αγριος ξυλοδαρμός ντελιβεράδων από ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο.

'Αγριος ξυλοδαρμός ντελιβεράδων από ομάδα ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/12) στις Σέρρες, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διανομέας με μηχανάκι που έφτασε στο σημείο παράδοσης μιας παραγγελίας μετά από τηλεφώνημα στην εταιρεία, βρέθηκε μπροστά σε μια ομάδα δέκα περίπου ατόμων που όταν τον είδαν άρχισαν να τον φωνάζουν να πάει προς το μέρος τους.

Ο διανομέας νομίζοντας ότι τον περιμένουν για να παραδώσει την παραγγελία, τους πλησίασε, αλλά όταν ζήτησε να πληρωθεί, εκείνοι του είπαν ότι συνεννοήθηκαν με το μαγαζί και ότι θα περνούσαν από εκεί για να πληρώσουν.

Στη συνέχεια ο νεαρός θέλησε να επικοινωνήσει με την εταιρεία όπου δούλευε για να επιβεβαιώσει το γεγονός φωνάζοντας ταυτόχρονα στους αγνώστους να μην απομακρυνθούν. Εκείνη την στιγμή άρχισαν να τον χτυπούν.

Χτύπησαν και άλλους δύο διανομείς που έφτασαν για ενισχύσεις

Όταν από το κατάστημα είδαν ότι δεν απαντά στο τηλέφωνο έστειλαν άλλους δυο ντελιβεράδες για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Επίθεση δέχτηκαν και εκείνοι και μάλιστα στον έναν που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί άμεσα κατάφεραν με αιχμηρό αντικείμενο που πέταξαν, να του σκίσουν το φρύδι. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία.

Ο ένας διανομέας όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο τοπικό μέσο, στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είναι χτυπημένος στο κεφάλι. Έγινε η εισαγωγή του στην χειρουργική κλινική όπου και θα παραμείνει έως και αύριο ενώ ο δεύτερος έφερε θλαστικά τραύματα και μετά από τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν επέστρεψε στο σπίτι του.

