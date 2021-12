Άγιο Όρος

Κορονοϊός - Άγιο Όρος: τρεις θάνατοι μέσα σε λίγες ημέρες

Νοσεί υπερήλικας ηγούμενος Mονής, που θεωρείται ως ένας από τους πλέον ένθερμους αρνητές του ιού και των εμβολίων.

Ξαναφουντώνει η πανδημία στο Άγιον Όρος κι ας προσπαθούν κάποιες μονές να κρατούν το πρόβλημα και τα κρούσματα... στο περιθώριο. Στη μονή Αγίου Παύλου από την οποία ουσιαστικά μπήκε στη δίνη του κορονοϊού όλη η μοναστική πολιτεία το Σεπτέμβριο του 2020, έχουν πεθάνει από covid-19 σε λιγότερο από ένα μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνθρωποι ενώ νοσεί και ο 90χρονος Ηγούμενος της μονής Παρθένιος, γνωστός και ένθερμος αρνητής του κορονοϊού και αντιεμβολιαστής.

'Όπως είπαν στο makthes.gr πηγές από τη μοναστική πολιτεία, από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει τρία άτομα στη Μονή Αγίου Παύλου. Πρόκειται για δύο μοναχούς πάνω από 70 ετών, τον Ευσέβιο και τον Χρυσόστομο ενώ θύμα του κορονοϊού ήταν κι ένας λαϊκός, εργάτης στη μονή, ονόματι Αλέξανδρος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τώρα νοσεί και ο Ηγούμενος ο οποίος είναι πάνω από 90 ετών. Η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή και παραμένει στο μοναστήρι. Για τη Μονή Αγίου Παύλου το πρόβλημα εντοπίζεται και στα σημαντικά κελλιά που έχει. Είναι χαρακτηριστικό πως τον Μάρτιο του 2021, σε κελιά της Νέας Σκήτης που υπάγεται στην Μονή Αγίου Παύλου υπήρχαν 23 θετικά κρούσματα!

Η Μονή Αγίου Παύλου είναι ουσιαστικά αυτή που έβαλε το Άγιον Όρος στο.. χάρτη της πανδημίας το Σεπτέμβριο του 2020. Τότε ανιχνεύτηκαν στη μονή, για πρώτη φορά στην Αθωνική Πολιτεία, 8 κρούσματα κορονοϊού. Το αποτέλεσμα ήταν η μονή να μπει σε καραντίνα και να τεθούν σε εφαρμογή για πρώτη φορά περιοριστικά μέτρα για τις επισκέψεις στο 'Άγιον Όρος. Εξαιτίας της κατάστασης στη μονή, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μπήκε τότε για πρώτη φορά στον Άγιον Όρος, εξέτασε μοναχούς και εντόπισε κρούσματα σε τουλάχιστον ακόμα δύο μονές.

Το πιο σοκαριστικό όμως ήταν πως η μονή Αγίου Παύλου στις ανακοινώσεις της εκείνη την περίοδο επέμενε πως δεν επρόκειτο για κρούσματα κορονοϊού, αλλά για μια... «έκτακτη επιδημία γρίπης».

Άλλωστε ο Ηγούμενός της, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η επιδημία του κορονοϊού και στη χώρα μας και η κυβέρνηση είχε πάρει τα πρώτα αυστηρά μέτρα καραντίνας, είχε φανερώσει τις απόψεις του για τον covid-19. Σε βίντεο τον Απρίλιο του 2020 ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου καλούσε την κυβέρνηση να ανοίξει τις εκκλησίες γιατί μόνο ο Θεός θα μας σώσει. “Οι εκκλησίες μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν ένα νεκροταφείο, όλοι οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους!

Τι είναι αυτό το πράγμα;” έλεγε τότε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους, Παρθένιος, ενώ παρακαλούσε τους πολιτικούς “να φωνάξουνε τον κόσμο, να ανοίξουνε τις εκκλησίες να βγει ο κόσμος έξω, να βγάλουνε τα εικονίσματα, να κάνουμε λιτανείες, να παρακαλέσουμε τον Παντοδύναμο Θεό να άρει αυτόν τον πειρασμό”.

Σε άλλο σημείο ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, έλεγε ότι “αυτά γίνονται για να σφραγίσουν τον κόσμο, αλλά αυτό θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο”.

Στα κηρύγματά του ο Ηγούμενος της Μονής Παρθένιος λέει ότι, δεν έχει ευλογία από αυτόν κανείς να κάνει εμβόλιο και ο κορονοϊός είναι της μασονίας και του σατανά.

Πηγή: makthes.gr

