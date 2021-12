Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη σύλληψή του

Επεισοδιακή σύλληψη καταζητούμενου στην Γερμανία.

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα ένας 36χρονος άντρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Γερμανίας.

Η συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις γερμανικές Αρχές, το Τμήμα SIRENE της ΔΔΑΣ και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης να είναι σε άμεση επικοινωνία, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου ατόμου.

Άμεσα συστήθηκε ειδική ομάδα έρευνας με αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων, οι οποίοι στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, απογευματινές ώρες χθες εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου και συνέλαβαν τον 36χρονο ημεδαπό άντρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πράξεις που τελέστηκαν στη Γερμανία, σε μεμονωμένα χρονικά διαστήματα μεταξύ των ετών 2016 και 2019.

Κατά τη σύλληψή του, ο καταζητούμενος αντιστάθηκε σθεναρά απωθώντας βίαια τους αστυνομικούς, με συνέπεια τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εξ αυτών, ο οποίος μετέβη σε νοσοκομείο, όπου αφού του παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια, αποχώρησε.

Ο 36χρονος άντρας θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

