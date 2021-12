Θεσσαλονίκη

Εκκένωση κατάληψης ΑΠΘ: “πολεμοφόδια” στο “Στέκι στο Βιολογικό” (εικόνες)

Τις φωτογραφίες από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο υπό 34 χρόνια κατάληψη κτήριο έδωσαν οι Αρχές στη δημοσιότητα.

Την ολοκλήρωση της επιχείρησης -παρουσία δικαστικού λειτουργού- σε ισόγειο χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, που τελούσε υπό κατάληψη (Στέκι στο Βιολογικό) τα τελευταία 34 χρόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είκοσι έξι ξύλινα κοντάρια, πανό, αυτοσχέδια βαριοπούλα, μεταλλική ράβδος, σακούλα που περιείχε πετρώματα και χρηματικό ποσό

Προανάκριση ενεργείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

