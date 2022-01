Αιτωλοακαρνανία

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: στο Μεσολόγγι το σκήνωμά του (βίντεο)

Στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος έφτασε η σορός του μακαριστού Μητροπολίτη Κοσμά.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας έφτασε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Μεσολόγγι η σορός του Μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, ο οποίος εκοιμήθη σήμερα μετά από μακρά νοσηλεία λόγω του κορονοϊό , τον οποίο αρνείτο ακόμα και μετά το θάνατο της αδελφής του, μαζί με τον εμβολιασμό.

Γύρω από τον Ιερό Ναό υπήρχε πλήθος κόσμου. «Άγιος Άγιος» φώναζαν με κλαμένα μάτια.

Κάποιοι ήθελαν να προσκυνήσουν αλλά τα υγειονομικά μέτρα το απαγορεύουν.

Στον Ιερό Ναό ξεκίνησε ολονύχτια ακολουθία και το πρωί θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε πιστούς και θα κρατηθεί το πρωτόκολλο των 20 ατόμων μόνο στο εσωτερικό του Ιερού Ναού.

