Κοζάνη

Κοζάνη - Τροχαίο: Χαροπαλεύει 18χρονος οδηγός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μάχη" για να κρατηθεί στη ζωή δίνει νεαρός μετά από τροχαίο. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος σοκάρουν.

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανήμερα των Θεοφανίων στον Κρόκο Κοζάνης, με ΙΧ να εκτρέπεται της πορείας του και να πέφτει επάνω σε δέντρο.

Επί τόπου έφτασαν δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με το ένα να παραλαμβάνει τον 18χρονο οδηγό, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί, με την κατάσταση του να χαρακτηρίζεται ως “κρίσιμη”.

Τα στοιχεία του οδηγού ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά, με το όχημα να ανήκει πιθανότατα σε συγγενικό του πρόσωπο.

Πηγή: Kozanimedia

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: πέθανε ο Τζέιμς Κονδυλιός

Μεσσηνία: 15χρονος κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Πέθανε ο Πάνος Ηλιόπουλος