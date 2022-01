Αχαΐα

Πάτρα: Άνδρας ακολουθεί γυναίκες και αυνανίζεται (βίντεο)

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη μάλιστα σε κεντρικό σημείο της Πάτρας. Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό συνέβη στην Πάτρα και μάλιστα σε κεντρικό σημείο της πόλης και έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ένας άνδρας ακολουθούσε γυναίκες και αυνανιζόταν.

Χαρακτηριστικά, το βίντεο έχει έχει αναρτηθεί στη σελίδα «womenlikeyou» στο Instagram και στη λεζάντα αναφέρεται:

«Κυκλοφορεί στην Πάτρα κέντρο, το συγκεκριμένο βίντεο είναι οδός Μαιζώνος. Ακολουθεί κοπέλες, κρύβεται πίσω τους και αυνανίζεται. Ακολούθησε κοπέλες που γνωρίζω και όταν ανέβηκαν τελικά πάνω είδαν από το μπαλκόνι αυτό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @womenlikeyou_backup





